Maxima снизила цены, последуют ли примеру остальные торговые сети?

Согласно прогнозам Maxima, снижение цен на товары повседневного спроса должно достигнуть 15%. По данным компании, уже сегодня в латвийских магазинах данной торговой сети молочные, мясные, хлебные, мучные продукты, чай, кофе и т.д. стали дешевле. Последуют ли остальные «торговые гиганты» этому примеру?

Как сообщалось ранее, 9 января этого года компания Maxima Latvija снизила в магазинах обычные цены почти на 1000 товаров повседневного спроса. Сейчас на прилавках эти товары можно найти по особым ценникам.

По информации торговой сети, отдельные предприятия розничной торговли последовали инициативе по снижению цен, предпринятой в начале года, и уменьшили цены на некоторые продукты.

Однако от крупных игроков отрасли ждут более активных действий.

«Согласно прогнозам, снижение цен должно достигнуть 15%. Стремительное внедрение инноваций и технологий, способствующих повышению эффективности всех рабочих процессов, дает основание оправдать ожидания покупателей.

Возможно, чтобы последовать нашему примеру, некоторым игрокам рынка нужно время на выполнение «домашних заданий»

– на внесение изменений для оптимизации, повышения эффективности работы», – комментирует ситуацию директор Департамента по корпоративным отношениям «Maxima Latvija» Янис Бесерис.

По словам представителей Maxima, в прошлом году предприятие работало над оптимизацией и повышением эффективности рабочих процессов, что позволило сосредоточить внимание на анализе цен и рассмотреть возможности их снижения.