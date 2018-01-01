Swedbank разрешит клиентам самим разблокировать пароль интернет-банка

С завтрашнего дня у клиентов Swedbank появится новая возможность восстановить свой доступ к интернет-банку или мобильному приложению, который был случайно заблокирован, например, вследствие введения неправильного пароля, сообщили Русскому TVNET в банке.

Уточняется, что теперь у клиентов появится возможность самому несколько раз попытаться ввести правильный пароль через определенное время. Информация об этом будет видна на экране интернет-банка или мобильного приложения.

Тем самым банк расширит спектр услуг, которые клиент сможет использовать сам, без необходимости лично приходить в филиал или звонить в консультационный центр банка. Данная функция будет активирована во время проведения работ по модернизации ИТ-систем банка в ночь на 8 февраля.

Добавим, что ч ночь на 8 февраля с 00.00 до 06.00 часов будут проводиться ежемесячные работы по усовершенствованию ИТ-систем, из-за чего возможны кратковременные перерывы в работе расчетных карт, платежных услуг и интернет-банка.

Работы по модернизации систем проводятся банком регулярно с целью совершенствования оказываемых клиентам услуг. Чтобы минимизировать возможные неудобства, работы традиционно выполняются в ночные часы.