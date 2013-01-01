В прошлом году с должников по алиментам взыскано в бюджет 5 млн евро

В прошлом году в регрессном порядке с должников по алиментам взыскано в государственный бюджет 5,6 млн евро, в том числе в ноябре - 536 587 евро и в декабре - 522 676 евро, что является наибольшими суммами, взысканными за месяц, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции.

По сравнению с 2016 годом сумма взысканных средств выросла на 30%. В 2013 году взысканные средства составили 2,1 млн евро, в 2015 году - 3,5 млн, в прошлом году - 5,598 млн евро.

По мнению министра юстиции Дзинтарса Расначса, в результате реформы система алиментов стала значительно более эффективной. Для получателей алиментов существенно облегчен и ускорен порядок получения средств, а более эффективному взысканию способствовали такие меры, как обнародование имен должников и ограничения на вождение транспортных средств.

Начиная с сентября 2017 года деньги из фонда гарантий средств на содержание можно получать и после совершеннолетия ребенка, если он продолжает получать основное, среднее или профессиональное образование, но не дольше чем до 21 года. Сейчас алименты получают 990 совершеннолетних.