График: смотрите, что происходит с ценами на топливо в странах Балтии

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подешевело в Таллине и Вильнюсе, а в Риге они остались на прежнем уровне, пишет Majandus24.
В Таллине литр 95-го и 98-го бензина, а также дизельного топлива подешевел на 0,008 евро. Цены на LPG-газ не изменились.
В Вильнюсе как бензин, так и дизельное топливо подешевели на 0,008 евро. LPG-газ подешевел на 0,001 евро.
В Риге стоимость топлива не изменилась.
Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может различаться в зависимости от заправки.
|Вильнюс
|Разница
|Рига
|Разница
|Таллин
|Разница
|95-й
|1,203
|-0,002
|1,272
|0,000
|1,329
|-0,008
|98-й
|1,272
|-0,002
|1,317
|0,000
|1,379
|-0,008
|дизель
|1,132
|-0,002
|1,192
|0,000
|1,299
|-0,008
|газ
|0,558
|-0,001
|0,565
|0,000
|0,649
|0,000