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График: смотрите, что происходит с ценами на топливо в странах Балтии

rus.postimees.ee
Фото: REUTERS/Scanpix

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подешевело в Таллине и Вильнюсе, а в Риге они остались на прежнем уровне, пишет Majandus24.

В Таллине литр 95-го и 98-го бензина, а также дизельного топлива подешевел на 0,008 евро. Цены на LPG-газ не изменились.

В Вильнюсе как бензин, так и дизельное топливо подешевели на 0,008 евро. LPG-газ подешевел на 0,001 евро.

В Риге стоимость топлива не изменилась.

Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может различаться в зависимости от заправки.

Вильнюс Разница Рига Разница Таллин Разница
95-й 1,203 -0,002 1,272 0,000 1,329 -0,008
98-й 1,272 -0,002 1,317 0,000 1,379 -0,008
дизель 1,132 -0,002 1,192 0,000 1,299 -0,008
газ 0,558 -0,001 0,565 0,000 0,649 0,000
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