График: смотрите, что происходит с ценами на топливо в странах Балтии

Сравнение цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подешевело в Таллине и Вильнюсе, а в Риге они остались на прежнем уровне, пишет Majandus24.

В Таллине литр 95-го и 98-го бензина, а также дизельного топлива подешевел на 0,008 евро. Цены на LPG-газ не изменились.

В Вильнюсе как бензин, так и дизельное топливо подешевели на 0,008 евро. LPG-газ подешевел на 0,001 евро.

В Риге стоимость топлива не изменилась.

Данное сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива может различаться в зависимости от заправки.