В Латвии начала расти резработица

В январе уровень зарегистрированной безработицы в Латвии вырос до 7%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в декабре прошлого года, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале января на учете в ГАЗ состоял 63 121 безработный, в конце месяца - 65 136 безработных, таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца увеличилось на 2015 человек.

Наибольший прирост уровня безработицы зарегистрирован в Курземе - на 0,4 процентного пункта до 8,1%.

Также на 0,4 процентного пункта выросла безработица в Земгале, где ее уровень в конце января составил 6,9%. В Видземе прирост безработицы составил 0,3 процентного пункта до 7,8%.

Самая низкая безработица в январе была в Рижском регионе - 4,4%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в декабре прошлого года, а самая высокая в Латгале - 16%, что на 0,2 процентного пункта больше декабря.

В Риге уровень безработицы в январе увеличился на 0,1 процентного пункта до 4,1%.

В январе прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 8,5%.