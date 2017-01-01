Кучинскис: правительство хочет добиться прироста ВВП на 5% в год

Правительство хочет добиться сбалансированного прироста внутреннего валового продукта (ВВП) в размере 5% в год в среднесрочной перспективе, обеспечив конкурентоспособность латвийской экономики, основанную на технологических факторах, эффективности производства и инновациях, отметил премьер-министр Марис Кучинскис, отчитываясь в Сейме за два года работы правительства.

И хотя экономика успешно развивается, задача правительства - не останавливаться на достигнутом, а продолжать начатую работу, чтобы обеспечить стабильное повышение качества жизни населения.

Ежегодный годовой прирост ВВП на 5% - амбициозная цель, для достижения которой необходимы более амбициозные действия. «Более эффективное использование природных ресурсов Латвии с увеличением стоимости конечных продуктов, развитие местного человеческого капитала, включающее в себя как повышение производительности, так и профессиональную и внутреннюю мобильность рабочей силы, актуализация инноваций государством как владельцем крупных обществ капитала, подающим пример частным предпринимателям», - сказал премьер.

До предстоящих выборов Сейма правительство должно выполнить еще много задач, и важно не снижать взятый темп работы. «Как и до сих пор, правительство должно продолжать работать единой командой. Чтобы достичь поставленных целей, правительство и в 2018 году продолжит диалог с предпринимателями, профсоюзами, неправительственными организациями и другими представителями общества. Только совместной работой можно обеспечить долгосрочный рост», - подчеркнул он.

«Работа правительства в эти два года была динамичной, требуя смелых и продуманных шагов с учетом изменения внутри- и внешнеполитических условий, чтобы продвигаться к повышению конкурентоспособности Латвии и благосостояния жителей в долгосрочной перспективе. Бесспорно, именно в 2017 году были приняты многие важные решения, особенно в отношении налоговой системы государства и системы финансирования здравоохранения, способствующие развитию народного хозяйства энергетической политики, а также повышению качества и конкурентоспособности образования», - отметил Кучинскис.