СГД подводит результаты «налоговой амнистии»

Служба госдоходов закончила обрабатывать заявление на участие в программе налоговой поддержки. Более 14 тысяч предпринимателей выразили готовность заплатить в бюджет долги по налогам. Общий объем налоговых претензий по этим заявлениям составляет 120 миллионов евро, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Налоговая амнистия была обещана тем фирмам, которые с 1 октября по 31 декабря прошлого года напишут заявление в Службу госдоходов и согласятся в рассрочку погасить долги по налогам.

За это им предлагалось списать штрафные санкции и другие пени. Предыдущие подобные акции, как отмечали в СГД, особой популярностью у предпринимателей - должников успехом не пользовались, и потому в СГД внимательно следили за результатом нынешней кампании. Как сообщила руководитель управления по взысканию налоговых задолженностей Службы госдоходов Санта Гаранча, эти результаты — порадовали.

«Сейчас уже на самом деле закончили обрабатывать результаты Программы налоговой поддержи. Мы получили 14 тысяч заявлений. На данный момент мы приняли 12 200 решений о поддержке. Общая сумма задолженностей по этим решениям – почти 120 миллионов евро. Как вы видите, не все решения были позитивными.

Почти по 1500 заявлениям были вынесены отказы.

Чаще всего, причиной отказа была неоплата издержек судебных исполнителей, или не были соблюдены критерии, установленные другими законами, в каких случаях налогоплательщик мог квалифицироваться на получение поддержки», — сказала Гаранча.

Выплачивать свои долги, не опасаясь пени и штрафов, предприниматели смогут в течение двух лет

, амнистия не коснется только налоговых задолженностей за недвижимое имущество, а также – по налогу солидарности.

В СГД отмечают, что количество желающих принять участие в программе оказалось неожиданно большим. Видимо, сказались результаты активной коммуникации с предпринимателями — их информировали лично, по почте, через EDS и средства массовой информации.

Представители бизнеса, бухгалтера, в целом, позитивно оценивают «налоговую амнистию», ее идею и методы реализации. Екатерина Завьялова, бухгалтер:

«Наверное, в этом есть смысл, потому что не всегда в фирмах есть такие большие суммы для погашения этих налогов».

Светлана, бухгалтер, смотрит несколько иначе:

«В нашем случае это не сработало. Мы пытались, но, как правило, ограничений существует гораздо больше, чем каких-то возможностей. Мы попали как раз под все ограничения и не смогли этим воспользоваться».

Наталья Копосова, бухгалтер, отметила, что были даже случаи, когда фирмы пострадали от участие в программе «налоговой амнистии»:

«Например, налоговая инспекция накладывала ипотеку на имущество. На период, пока не рассчитаются по долгам. Я знаю предприятия, которые не могли выехать на своем автотранспорте за пределы Евросоюза».

На данный момент, как сообщили в Службе госдоходов, в бюджет уже перечислены девять миллионов евро долгов по налогам, а один миллион евро санкций — списан.