Юрис Савицкис и Гунтис Белевич учредили новое предприятие

Крупнейшим зарегистрированным предприятием на прошлой неделе стало AS SVC Group с основным капиталом 100 тыс. евро. Председателем его правления является Янис Лауга, а членами правления - Юрис Савицкис и Анатолий Демидов. Заместителем председателя совета является бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич.

Согласно уставу компании, она будет заниматься производством фармацевтических основных веществ, фармацевтических препаратов, исследованиями в биотехнологии, розничной торговлей и др.

Всего на прошлой неделе в регистре предприятий и коммерческом регистре зарегистрировано 199 новых субъектов, что на 29 меньше, чем неделей ранее.

Ликвидировано 385 субъектов, что на 54 больше, чем неделю назад.