Исследователь: реальная безработица в Латвии практически отсутствует

Хотя статистические данные показывают, что средний уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составляет около 8%, в реальности безработицы практически нет, сказал Латвийскому радио ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, исследователь теневой экономики Арнис Саука.

Он отметил, что основная масса безработных - те, кто не может найти работу на протяжении долгого времени, особенно в Латгале, где уровень безработицы составляет около 16%.

Это пожилые люди, которым, возможно, не хватает навыков для рынка труда. Часть работников находится в зоне теневой экономики, также есть люди, которые вообще не хотят работать. «В реальности практически все люди в Латвии, которые хотят работать, это делают. Таким образом, безработицы на самом деле не существует», - сказал Саука.

Уже несколько лет для Латвии актуальной проблемой является нехватка рабочей силы.

«Во время кризиса были другие проблемы, но с момента, когда экономика более или менее начала восстанавливаться, а это происходит уже несколько лет, мы говорим об этой проблеме. И поверьте, то, что мы говорим об этом сейчас, еще относительно мягко. Разговоры об этих проблемах будут только нарастать. Будем говорить о привлечении и дешевой, и высококвалифицированной рабочей силы, и разных других ее видов», - сказал Саука.

Он сослался на ряд исследований, которые это доказывают, и одним из них является исследование о настроениях иностранных инвесторов. Нехватка работников с каждым годом ощущается все острее, и через несколько и иностранные инвесторы, и местные предприниматели будут говорить об очень большом дефиците рабочей силы, прогнозирует Саука.

По словам исследователя, проблему привлечения работников из-за рубежа предприниматели и государство должны решать вместе. У Латвии будет необходимость и в иностранной малоквалифицированной рабочей силе, и в высококвалифицированных работниках.