США наложили санкции на «ABLV Bank»: банк подозревается в отмывании денег

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложила санкции на латвийский банк «ABLV Bank» за схемы по отмыванию денег, которые помогли ядерной программе КНДР и нелегальным действиям в Азербайджане, России и на Украине, сообщает агентство ЛЕТА.

В сообщении FinCEN указано, что банк избегает введения правил, регулирующих деятельность различных банков.

Кроме того, банк подозревается в участии в сделках, связанных с Северной Кореей. Таким образом, он нарушает режим международных санкций, наложенных на КНДР.

В решении указано, что различные схемы по отмыванию денег являются одним их направлений предпринимательской деятельности ABLV. Согласно заявлению,

руководство банка позволяло банку и его сотрудникам разрабатывать и реализовывать схемы по отмыванию денег, способствовало деятельности «компаний-пустышек», что позволяло банку и его клиентам отмывать деньги.

ABLV обвиняется в несоблюдении законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Латвии в целях осуществления его незаконной деятельности.

Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) подтвердила, что проинформировано о сообщении учреждения Министерства финансов США.

FKTK считает, что «ABLV Bank» продолжает работать и отвечает за управление будущими решениями в соответствующей работе с FinCEN. Банк имеет право высказать свое мнение американской стороне по этому заявлению в течение 60 дней.

По объему активов банк является вторым крупнейшим в Латвии. Крупнейшим акционерам банка - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернесе - принадлежат 87,03% основного капитала банка.