«ABLV Bank»: в докладе FinCEN использована недостоверная информация

В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о «ABLV Bank» использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма, говорится в заявлении «ABLV Bank».

«ABLV Bank» подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента, на которое в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы отразить высказанные утверждения».

В своей деятельности «ABLV Bank» последовательно соблюдает международные законы и требования, включая требования ЕС. «В последние годы «ABLV Bank» приложил огромные усилия, чтобы усовершенствовать системы внутреннего контроля», - отмечает банк.

За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами «Navigant Consulting» и «K2 Intelligence». Рекомендации обоих консультантов выполнены.

Банк сотрудничает также с американским стратегическим консультантом «Financial Integrity Network».

Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

FinCEN предлагает применить к банку 311-ю статью закона о патриотах, предусматривающую запрет открывать и содержать корреспондентский счет в США, а при необходимости - возможность ограничить доступ банка к финансовому сектору США.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что извещена о заявлении FinCEN, и подчеркивает, что «ABLV Bank» продолжает работу и ответственен за дальнейшие решения в сотрудничестве с FinCEN. Банк вправе в течение 60 дней высказать американской стороне свое мнение.

По сумме активов «ABLV Bank» - второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

«ABLV Bank» наряду со «Swedbank» и «SEB bankа» находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.