Январский счет за электричество: Потребление на 5 евро, а платить надо 455

С начала года изменилась система расчета стоимости электроэнергии. Сделано это, чтобы снизить затраты на электричество для крупных предприятий нашей страны. Как объявило Министерство экономики, этого удалось добиться. Но при этом оказалось, что жертвой реформы стали многие крестьянские хозяйства, а также средние предприятия. Многие крестьяне в прямом смысле ужаснулись, получив на днях очередной счет за электричество, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Получив январский счет за электричество, руководитель крестьянского хозяйства из Кримулдской волости Денис Расименок не поверил своим глазам.

«Я его открыл, посмотрел и сразу закрыл. Только через день сказал жене, что пришел такой счет за электричество. Говорит, как? Ну, вот так», — рассказывает крестьянин.

Счет за январь по сравнению с платой за декабрь увеличился на 300 евро – до 660 евро. Это почти в два раза больше.

Крестьянин говорит, что у него есть зерновая сушилка, которую планируется задействовать четыре месяца в году. Но пока она не работает, а платить за нее приходится.

«Она у меня стоит уже четыре года. Я ее не могу отремонтировать, европейские фонды я не получаю.

У меня на этом объекте потребление только четыре киловатта в месяц — только какая-то лампочка горит иногда.

За эти четыре киловатта я плачу 320 евро в месяц.

И так у очень многих крестьян. Все просто в шоке. Никто не понимает, что делать, как делать. Никто ничего не может толком нам объяснить», — недоумевает Расименок.

Объяснение кроется в новом порядке, как рассчитывается счет за электричество.

С начала года в силу вступила новая модель финансирования обязательного компонента по закупкам – это сборы с потребителя за поддержку так называемой «зеленой энергии» и составная часть счета за электричество.

Теперь стоимость разделили на две части – переменную, она зависит от потребления электричества, и постоянную – ее формирует уровень напряжения электроснабжения в данном подключении. Проще говоря, сама по себе возможность использовать мощные устройства в хозяйстве или предприятии автоматически приводит к удорожанию электричества.

Эксперт по политике сельского хозяйства объединения «Крестьянский Сейм» Мартиньш Тронс говорит, что в последние дни похожие жалобы со стороны фермеров поступают в массовом порядке.

«Вчера один крестьянин звонил из Курземе, говорил, что у него счет 455 евро, хотя фактическое потребление — на пять евро.

Все остальное — это одна OIK, вторая OIK, третья OIK и еще там несколько позиций... Это нас не радует. Если я правильно, Latvenergo в государственный бюджет платят довольно большие деньги. Значит, они работают не с убытками», — рассуждает эксперт.

Положение крестьян Мартиньш Тронс называет безвыходным. Один вариант решения – отключать напряжение конкретного подключения на полгода. Но многим работникам сельского хозяйства этого недостаточно, поскольку некоторые устройства не используются 10 месяцев. Второе предложение – очень дорогостоящее – установить еще одну линию подключения с меньшим напряжением и тогда можно выбирать, за какую из линий платить.

Заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Янис Патмалниекс говорит, что не все крестьяне оказались в проигрыше. И вообще, новая система, по его словам, более справедлива.

«До сих они не платили, другие платили за них. За то, что они не потребляют и за то, что у них есть такая мощность.

Сейчас каждый сам должен платить за то, что у него есть такая мощность, которую он хотел бы использовать или использует два месяца в год. Если они не платят, то кто-то другой платит за это. Мы считаем, что это честнее, чем было перед дифференциацией», — указывает Патмалниекс.

По словам представителя Министерства экономики, новый порядок не существенно повлиял на обычных потребителей. Что подтвердили о опрошенные радиостанцией люди на улицах.

«В прошлом году я платила где-то 14 евро, а теперь примерно десять. Это дешевле, потому что и меньше потребление электроэнергии.

Я очень опасалась, что будет где-то двадцать евро. Мы, конечно, экономили и зажигали всего одну лампочку. Нам надо считать, потому что мы пенсионеры, и для нас это ощутимо», — говорит одна из опрошенных.

Тем не менее, справедливым новый порядок определения стоимости электроэнергии никак не может назвать эксперт по вопросам энергетики Юрис Озолиньш.

«Те, кому мощность нужна при сборе урожая или еще каких-то производственных процессах, или малые предприятия, которые работают в одну смену — те, очевидно, в числе проигравших»,

— признает специалист.

И наоборот, крупным предприятиям, действительно, январский счет за электроэнергию должен быть меньше. Несмотря на это, руководитель торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш также называет модель финансирования неэффективной и неправильной.

«Хорошо то, что с энергообъемом на предприятиях все должно быть нормально, но проблема в том, что десятки тысяч предприятий будут вынуждены платить за элекричество больше», — поясняет Эндзиньш.

Сегодня Торгово-промышленная палата готовится провести пресс-конференцию, на которой представит свой план по улучшению системы финансирования компоненты обязательной закупки.