«ABLV Bank»: банк и его сотрудники никогда не давали взяток

«ABLV Bank» и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN»), заявил сегодня на пресс-брифинге заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд.

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию - с заявлением о проверке утверждения «FinCEN».

Как заявил Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации «ABLV Bank».

Он подчеркнул, что «ABLV Bank» всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.

«ABLV Bank» также готов к новым проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

Как считает банк, с уверенностью можно сказать, что заявление «FinCEN» основано на предположениях.

Рейнфельд подчеркнул, что финансовое положение «ABLV Bank» стабильно, доступность финансовых ресурсов достаточна. Последние события банк считает форс-мажором, из-за которого некоторые услуги могут быть недоступны. Банк активно проводит переговоры с клиентами, объясняя сложившуюся ситуацию.

Как сообщалось, «FinCEN» планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

«FinCEN» указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

«ABLV Bank» можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В 2014 году «ABLV Bank» был причастен к хищению активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: «BC Unibank S.A.», «Banca Sociala S.A.» и «Banca de Economii S.A.». Преступники переняли управление этими банками, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы «ABLV Bank» офшорным предприятиям.

В докладе «FinCEN» указано также, что «ABLV Bank» ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.