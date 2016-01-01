«Некоторые владельцы жилья в Юрмале живут с иллюзией, что прежний бум возобновится»

Члены Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA оценивают прошлый год как динамичный. Активизация банковского кредитования и программа государственной поддержки молодых семей при покупке жилья оказали положительное влияние на активность латвийского рынка недвижимости. Какая ситуация наблюдалась в Юрмале?

По словам Игоря Данилевича, члена правления компании Real Estate Jūrmala, лично он был уверен в том, что после бума ситуация на юрмальском рынке недвижимости изменится. Ранее на спрос значительно влияла программа видов на жительство, был и эмоциональный интерес к городу, но после изменения ряда условий активность нерезидентов значительно уменьшилась.

«Рынок меняется. Если обозначить кривую активности, то в 2016 году по сравнению с предыдущим был, конечно же, спад, но это здоровая коррекция рынка. Я не хочу сказать, что цены падают, скорее, они становятся на свои места, потому что ранее были серьезно завышены, - говорит эксперт. - Во втором полугодии прошлого года и в этом году мы наблюдаем две группы владельцев: первые до сих пор живут с иллюзией, что прежний бум возобновится (но для этого нет оснований), а вторые приняли реальную ситуацию, прислушиваются к мнению профессионалов и готовы менять цены, что, как правило, завершается реальной сделкой».

В настоящее время, по мнению Данилевича, в Юрмале – нормальный, основанный на реальных ценах рынок, который регулируется спросом и предложением. Эта тенденция останется и в 2018 году, чему может способствовать политика банков в области кредитования, направленная на привлечение платежеспособных местных клиентов.

Местный рынок оживет после коррекции цен, станет более здоровым и прозрачным в ходе борьбы с легализацией незаконно нажитых средств, наметится четкое разделение предложений на экономичный, средний и элитный сегменты.

Раньше сегментация в Юрмале была искажена, так как само по себе нахождение объекта в городе-курорте уже автоматически поднимало цену на недостижимую высоту. В этом году для владельцев юрмальской недвижимости актуальны будут упорядочение прав собственности, легализация ранее выполненных строительных и ремонтных работ.