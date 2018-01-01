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Автостоянка, реновация и реконструкция улиц: в Кемери вложат более 2 млн евро

rus.db.lv
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone / LETA

Юрмальская дума постановила принять участие в проекте стоимостью 2,77 млн евро, который предусматривает строительство автостоянки в Кемери и дополнительные работы.

Городская дума выделит на проект 183 тыс. евро. Автостоянка на 49 автомашин будет построена у Кемерской водонапорной башни на ул. Эмила Дарзиня, 17. Предусмотрено также реконструировать участок улиц Дарзиня и Туристу, перестроить перекресток, реновировать сквер и памятник на ул. Туристу, установленный в 1950 году.

Проект будет реализован с 1 июля 2018-го по 30 августа 2019 года. 1,220 млн евро или 85% составит финансирование из Европейского фонда регионального развития. Как рассказал мэр Юрмалы Гатис Трукснис, после реконструкции в Кемерской водонапорной башне разместится экспозиция об истории курорта. Объявлен конкурс на строительство нового многофункционального центра природного туризма и реновацию лесопарка.

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