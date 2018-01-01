Работодатель: латвийцы предпочитают вообще не работать, чем зарабатывать мало

Жители Латвии отказываются работать за небольшие зарплаты. Вместо низкооплачиваемой работы латвийцы предпочитают вообще не работать, заявил Латвийскому радио 4 эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

По его словам, вместо поиска работы многие латвийцы предпочитают просто получать пособия.

«Что делают наши жители Латвии? Они отказываются работать за маленькие зарплаты, потому что им такие деньги не нужны. Он не находит работу.

Пока есть пособие по безработице или другие пособия, он считает, что ему это не надо.

Но существует и другая часть людей, которые пошли бы работать за предлагаемые деньги, но для них нет подходящей квалификации. Принцип безработного отличается от потребностей рынка труда», — пояснил Лейшкалнс.

Отметим, ранее ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, исследователь теневой экономики Арнис Саука ранее заявил, что в реальности безработицы в Латвии практически нет.