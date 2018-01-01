С рыбопереработчиков взыскивают более миллиона евро

Курземский районный суд удовлетворил иск ликвидируемого АО «Траста комерцбанка» к рыбоперерабатывающему предприятию – ООО «Колумбия Лтд» Лиепайской СЭЗ, а также связанным с ним фирмам «ПК инвест» и «Роню 6», приняв решение о взыскании долга в размере более одного миллиона евро.

«Колумбия Лтд» в упомянутом банке несколько лет назад взяла кредиты на осуществление проектов модернизации и развития, за которые поручились «ПК инвест» и «Роню 6». Предприятие задерживало платежи, поэтому АО «Траста комерцбанка» обратилось в суд.

Совладелец «Колумбии Лтд» Игорь Крупник газете «Курземес вардс» рассказал, что обжаловать решение суда не планирует, но дальнейшая деятельность предприятия зависит от администратора неплатежеспособности «Траста комерцбанка».

«Администратор – государственное должностное лицо, которое представляет интересы государства. Вместе с тем это в определенной степени ответственность государства – нужен ему этот производитель или нет.

От самого предприятия ничего не зависит. Мы работаем, зарплаты и налоги платим, с поставщиками рассчитываемся.

В свою очередь, обязанность администратора – найти инвестора или же наши кредитные обязательства продать другому банку», – сказал предприниматель.

Прежде «Колумбия Лтд» выполняла обязательства по отношению к банку, предприятие с ликвидатором банка пыталось договориться о реструктуризации кредитных обязательств, но переговоры были безуспешными.

Долг в размере более одного миллиона евро – лишь небольшая часть обязательств рыбоперерабывающего предприятия перед банком.

Прежде администратор «Траста комерцбанка» Илмар Крумс в нескольких аукционах за более чем шесть миллионов евро пытался продать права требования к «Колумбии Лтд», «ПК инвест», «Роню 6» и «Балта зивите», но интересующихся не было.

В связи с процессом ликвидации «Траста комерцбанка» прошлым летом И.Крумса и администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса арестовала полиция. И.Крумс был отстранен от выполнения обязанностей администратора неплатежеспособности банка. Сейчас администратором неплатежеспособности банка является Арманд Раса.

В Курземском районном суде представитель банка заверил, что администратор ищет инвестора, чтобы лиепайское рыбоперерабатывающее предприятие продолжало работу.

Но И.Крупник выразил мнение, что из-за российских санкций и других проблем сейчас интереса инвесторов к рыбоперерабатывающей отрасли фактически нет.

Следует отметить, что в Риге в суд против банка обратилась и «Колумбия Лтд». Предприятие требует признать недействительными извещения об использовании залога.