Незарегистрированное трудоустройство по-прежнему процветает на стройке

Госинспекция по труду (ГИТ) в прошлом году провела 3039 проверок и обнаружила 1349 незарегистрированных работников - на 10 больше, чем в 2016 году, сообщила агентству ЛETA представитель ГИТ Мегия Эккерте.

В 826 случаях ГИТ применила штрафы за незарегистрированное трудоустройство на общую сумму 602,462 тыс. евро.

За незарегистрированное трудоустройство ГИТ может наложить штраф в размере от 700 до 14 тыс. евро. В прошлом году самый большой примененный ГИТ штраф составил 9000 евро.

В последние три года количество примененных административных штрафов за незарегистрированное трудоустройство практически не сократилось: в 2015 году ГИТ наложила 773, в 2016 году - 846 штрафов.

Больше всего незарегистрированных работников за последние три года выявлено в строительстве (в 2017 году - 395).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом число выявленных нелегально занятых лиц больше всего увеличилось в отрасли транспорта и складского хранения (44%), торговле (13%), строительстве (13%) и обрабатывающей промышленности (5%).

За год ГИТ проводит 3000 проверок, и почти в каждой четвертой проверке выявляет работников, трудоустроенных без заключения письменного трудового договора и/или без регистрации в Службе госдоходов.