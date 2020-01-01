Brexit: Балтийские государства призывают увеличить взносы в бюджет ЕС

Балтийские государства призвали страны ЕС увеличить взносы в общий бюджет после 2020 года, чтобы он не слишком уменьшился после выхода Великобритании из ЕС.

«Мы готовы дискутировать о том, как даже после Brexit сохранить уровень нынешней многолетней финансовой программы, увеличив вклады в бюджет ЕС и, возможно, найдя новые собственные ресурсы», - говорится в письме президента Литвы и премьеров Латвии и Эстонии.

Это письмо президент Даля Грибаускайте в четверг передала находящемуся в Вильнюсе с визитом председателю Европейского совета Дональду Туску.

Грибаускайте сказала журналистам, что взносы в общий бюджет будут острым политическим вопросом, но Литва готова увеличить свою долю, чтобы инфраструктурные и оборонные проекты финансировались должным образом. По словам Грибаускайте, из-за ухода Великобритании бюджет ЕС потеряет примерно 13 млрд. евро.

«Видя дополнительную потребность в плане сотрудничества в оборонной сфере и в плане большого количества смычек между европейскими странами (электроэнергетических, транспортных и энергетических), мы понимаем, что, применяя определенную формулу, хотели бы добровольно поучаствовать в увеличении бюджета Европы», - сказала Д. Грибаускайте.

«Но, понимая, что некоторым странам это может быть сложно, мы ни в коем случае не оказываем давления, говорить об этом еще преждевременно», - добавила она.

В письме также содержится просьба выделить средства на синхронизацию электросетей стран Балтии с Западной Европой и привести в соответствие выплаты фермерам.

Туск не прокомментировал предложение стран Балтии, но сказал, что ожидает трудных переговоров о будущем бюджете ЕС в контексте Brexit.