На прошедшей рабочей неделе цены на горючее в Таллине и Вильнюсе понизились, в Риге не изменились, свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Самые дорогие в странах Балтии бензин 95-й марки и дизельное топливо были в Таллине, на втором месте по его стоимости - Рига, на третьем - Вильнюс.

В Риге на автозаправках «Circle K» цены 95-го бензина не менялась уже шестую неделю подряд и составляла 1,272 евро за литр, цена дизельного топлива не менялась три недели и составляла 1,192 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправках «Circle K» цены на горючее снижаются уже четвертую неделю подряд. На минувшей неделе 95-й бензин подешевел на 1,3% до 1,187 евро, а дизтопливо - на 2,4% до 1,105 евро за литр.

В Таллине 95-й бензин и дизтопливо подешевели на 1,5% - до 1,309 евро и 1,279 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз на прошедшей неделе в Риге и Таллине не изменились и составляли соответственно 0,565 евро и 0,649 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 0,7% - до 0,554 евро за литр.