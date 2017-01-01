ABLV: банк оболгало должностное лицо финансового учреждения Латвии

На этой неделе была значительно подпорчена репутация второго крупнейшего банка в Латвии ABLV. Отмывание денег было основной деятельностью банка, банк не соблюдал запрет на сотрудничество с Северной Кореей и платил взятки. Следственное бюро Минфина США FInCEN редко о каком кредитном учреждении говорит так прямо. Однако банк считает, что его оболгали, и некое должностное лицо центрального финансового учреждения Латвии долгое время обманывало зарубежные структуры, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.

Банк считает, что его оболгали. Его председатель правления Эрнест Бернис допускает, что некое должностное лицо центрального финансового учреждения Латвии долгое время обманывало зарубежные структуры о деятельности ABLV. Имя допрошенного в субботу KNAB Илмара Римшевича Бернис не назвал, однако понятно, что именно Римшевича он винит в произошедшем, сообщает передача.

Банк и Комиссию по рынку финансов и капитала утверждают, что обвинения США связаны со старыми делами. Сейчас ABLV исправился и нарушений больше не допускает. Однако передача указывает, что значительная часть фактов из сообщения США относится к 2016 и 2017 годам, когда банк уже давно должен был исправиться.

Финансовое следственное бюро Fincen считает, что бизнес ABLV создан без соблюдения рисков. Он привел к сотрудничеству с компаниями, связанными с субъектами, на которые наложены санкции США и ООН. В отчете Fincen ABLV сотрудничает с северокорейскими банками - Корейским банком внешней торговли (Foreign trade bank), банком Koryo (Koryo bank), Банком кредитного развития Koryo (Koryo Credit Development bank) и другими.

В обосновании санкций ООН сказано, что северокорейские компании создали широкую сеть не только в КНДР, но и в Китае, России и Сингапуре.

По поводу сотрудничества с КНДР Комиссия по рынку финансов и капитала провела в ABLV в 2017 году проверку, и в отличие от FInCen констатировала, что банк режим санкций ООН не нарушал. Это категорически отрицает и сам банк. Сейчас ABLV как и Norvik banka указывают на давление со стороны должностных лиц Комиссии по рынку финансов и капитала.