Временно приостановлены платежи клиентов ABLV Bank

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании, выполняя инструкции Европейского Центрального банка, решила установить ограничения на платежи ABLV Bank, запретив проводить дебитные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Согласно упомянутому решению, банк должен обеспечить прекращение введение клиентских платежей в банковскую систему, а также не выполнять дебетные операции клиентов, начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Европейский Центральный банк указывает, что такие действия необходимы для стабилизации ситуации в банке.

Ограничения будут действовать до следующего решения КРФК.

В свою очередь ABLV Bank решил попросить заем в 480 млн евро у Банка Латвии под залог собственных ценных бумаг для стабилизизации своей деятельности.

На конец года в распоряжении Банка Латвии находились ценные бумаги на сумму в 1,7 млрд евро, отмечает кредитное учреждение.