Банк Латвии предоставил «ABLV Bank» кредит в размере 97,5 млн евро под залог ценных бумаг, сообщили в Банке Латвии.

«С учетом просьбы «ABLV Bank» и поддержки Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) совет Банка Латвии принял решение о предоставлении ссуды «ABLV Bank» в размере 97,5 млн евро под залог надежных, высоколиквидных ценных бумаг. В этой сделке на финансовом рынке никаким образом не используются средства государственного бюджета. Надо особо подчеркнуть, что стоимость заложенных ценных бумаг значительно превышает сумму ссуды», - заявили в Банке Латвии.

Как сообщалось,

«ABLV Bank» для стабилизации ситуации решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг в обмен на кредит у Банка Латвии в размере до 480 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для АО «ABLV Bank» ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Как сообщила агентству ЛETA представитель КРФК Иева Уплея, согласно этому решению банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых - начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель КРФК Петер Путниньш. «Основная задача финансовых надзорных органов - стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий», - сказал он.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.