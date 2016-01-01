Друг внес за Римшевича залог в размере 100 тыс. евро

Задержанному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу установлен залог в размере 100 тыс. евро, который уже внесен на счет в Государственной казне, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Залог - один из видов меры пресечения, которая применяется к подозреваемому. По данным адвоката, БПБК приняло решение о признании Римшевича подозреваемым и установлении залога.

Деньги внес один из лучших друзей Римшевича.

Сам Римшевич в декларации за 2016 год декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.

Варпиньш прогнозировал, что его клиент будет освобожден из следственного изолятора вечером.