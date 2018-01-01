Римшевич поехал домой

В понедельник вечером президент Банка Латвии Илмар Римшевич был перевезен из полицейского изолятора в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) для улаживания формальностей. Вскоре после этого он был отпущен домой. Как стало известно TVNET, во вторник Римшевич проведет внеочередную пресс-конференцию.

ИЗ KNAB Римшевич уехал вместе со своим адвокатом Саулведисом Варпиньшем в его автомобиле.

Ранее Варпиньш прогнозировал, что после окончания 48-часового срока задержания президента Банка Латвии вечером в понедельник освободят из изолятора.

Глава KNAB Екабс Страуме рассказал журналистам, что начат уголовный процесс по факту требования взятки в крупном размере. Ее размер может превышать 100 тысяч евро. Одно из лиц - должностное лицо Банка Латвии, второе - частное лицо.

Страуме в понедельник на пресс-конференции пояснил, что должностные лица KNAB не будут просить заключения его под стражу, но установят денежный залог и запрет на выполнение служебных обязанностей.

Римшевич освобожден под залог в размере 100 тыс. евро, который внес один из его близких друзей.