Глава FKTK: ждем доказательства по «ABLV Bank» к середине марта

В середине марта Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) может стать известно, потребуются ли дополнительные меры в отношении «ABLV Bank», заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» председатель FKTK Петерс Путниньш.

Он сообщил, что FKTK было в основном известно то, о чем сообщается в докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN»), но часть информации была новой.

По большей части информации FKTK проводила собственные расследования, которые завершились серьезными санкциями по отношению к банку. За три года банк оштрафован в целом более чем на 3 млн евро, а также вынужден был вложить в улучшение системы внутреннего контроля более 20 млн евро.

«В последние годы мы усиленно работали над тем, чтобы устранить риски отмывания денег в «ABLV Bank«»,

- сказал Путниньш.

Что же касается тех действий банка, которые упомянуты в докладе «FinCEN» и ранее не были известны FKTK, то по ним нужно получить доказательства. Комиссия рассчитывает получить информацию до начала марта, и в середине марта станет более или менее ясно, нужны ли дальнейшие меры и привлечение других государственных органов.

«Перед тем, как предъявлять кому-то претензии, мы должны быть полностью уверены в том, что произошло», - сказал Путниньш.

Как рассказал руководитель группы «ABLV Bank» по связям Артур Эглитис, у самого банка тоже много неясных вопросов. Банк, как и ранее, будет сотрудничать с FKTK и предоставлять всю необходимую информацию.