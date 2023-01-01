В программе поддержки покупки жилья смогут участвовать семьи с детьми до 23 лет

Заявки на участие в программе поддержки покупки жилья смогут подавать семьи с детьми до 23-летнего возраста, сообщил сегодня на пресс-конференции министр экономики Арвил Ашераденс.

Сейчас в этой программе могут участвовать семьи, в которых есть дети до 18 летнего возраста.

Семья, имеющая на иждивении детей, сможет получить у финансового учреждения «Altum» гарантию в размере 10-20% от суммы займа в зависимости от числа детей в семье.

Программа гарантий при покупке жилья действует успешно, в ее рамках поддержку получили более 7300 семей на общую сумму свыше 50 млн евро, отметил Ашераденс.

На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать также молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Они смогут получить гарантию при покупке жилья в размере 20% от суммы кредита, не превышающей 50 тыс. евро.