«Delna» призвала не поднимать ажиотаж вокруг дела Римшевича

«Общество за открытость «Delna«» призывает общественность рационально оценить обстоятельства, повлекшие начатое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследование в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщили агентству ЛETA его представители.

«Delna» подчеркивает, что отмежевывается от спекулятивных и, возможно, вводящих в заблуждение заявлений и призывает государственных должностных лиц и все причастные стороны создать условия для качественного и оперативного расследования и избегать высказываний, разжигающих поднятый ажиотаж или политизирующих следствие.

«Публично прозвучавшая противоречивая информация не должна отвлекать внимание от необходимости укреплять финансовую систему Латвии и уменьшать риски коррупции и отмывания денег через латвийские кредитные учреждения, на которые указано в документе американской структуры по борьбе с финансовыми преступлениями (»FinCEN«)», - говорится в заявлении «Delna», которая призывает правительство взвесить выгоды и потери от деятельности банков нерезидентов в Латвии.

Как сообщалось, за последнюю неделю латвийский финансовый сектор сотрясают скандалы.

KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича, а «FinCEN» заявила, что планирует ввести против «ABLV Bank» санкции за реализуемые им схемы отмывания денег и подкуп должностных лиц в Латвии. Ни Римшевич, ни «ABLV Bank» свою вину не признают.