Как на задержание Римшевича отреагировали политики?

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич был задержан 17 февраля. За день до этого Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) провело обыски у него дома и на рабочем месте. Несмотря на то, что сначала должностные лица Латвии были скупы на высказывания, через несколько дней прозвучали мнения, что Римшевичу стоит оставить должность.

Вскоре после задержания - нет информации, но Римшевич должен уйти

В воскресенье, реагируя на задержание президента Банка Латвии, пресс-конференцию созвала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая кроме прочего заявила, что Римшевичу стоит сложить полномочия. При этом она указала, что достаточной информации в ее распоряжении нет.

«С точки зрения репутации я ясно сказала, что господину Римшевичу хотя бы на время следствия стоит уйти с должности», - сказала Рейзнице-Озола.

«Почему задержание, причины - я не могу это со своей стороны комментировать, так как у меня нет достаточной информации, а также прав это делать. Я понимаю, что завтра KNAB предоставит публичную информацию, после чего можно будет задавать вопросы», - отметила она.

Кучинскис в воскресенье не говорил о том, что Римшевичу стоит сложить полномочия

Премьер-министр Марис Кучинскис в воскренсенье на комментарии о Римшевиче был очень скуп. Он указал, что доверяет KNAB, и что угроз для финансовой системы Латвии нет.

«Сейчас ни у меня, ни у какого-то другого должностного лица нет оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB посчитает возможным поделиться с общественностью ходом расследования, оно незамедлительно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово оказать ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу KNAB», - указал в сообщении к СМИ премьер Марис Кучинскис.

«Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзениеце-Озола и правительство в целом следим за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все обязанности, возложенные на учреждение. Нет никаких признаков, свидетельствующих об угрозе финансовой системе Латвии. Чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию, в понедельник, 19 февраля, будет созвано внеочередное заседание Кабинета министров», - проинформировал премьер.

Утром в понедельник, 19 февраля, Кучинскис сообщил, что Банк Латвии его президент должен покинуть. В тот же день, узнав информацию от KNAB, премьер сообщил, что задержание Римшевича не связано с банком AB.LV.

Пока министры обсуждали ситуацию, за Римшевича заплатили залог в размере 100 тысяч евро. Президент Банка Латвии был освобожден вечером 19 февраля.

В связи с задержанием Римшевича стали высказываться другие партии

«Единство» призвало Сейм голосовать за выражение недоверия Ринкевичу 20 февраля.

Однако это решение не означает, что Римшевич потеряет должность, так как согласно закону Сейм может освободить от должности президента центрабанка только после его заявления или решения суда.

Учитывая, что других юридических средств для увольнения президента центробанка нет, «Единство» подготовило проект постановления Сейма о выражении Римшевичу недоверия, который намерено подать на рассмотрение парламента на заседании 22 февраля.

«Пребывание президента Банка Латвии Илмара Римшевича в должности после начатого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовного процесса о взяточничестве в крупном размере может дискредитировать дальнейшие решения Банка Латвии и вызвать сомнения в дееспособности Банка Латвии как структуры», - подчеркнул председатель фракции «Единства» Хосам Абу Мери.

Отставки министра финансов требует Новая консервативная партия

Лидер партии Янис Борданс указал, что в течение последних дней Латвия пережила разрушительное падение международной репутации.

«Министр финансов не сумела предотвратить решение Министерства финансов США, уничтожающее для репутации финансового сектора Латвии и унизительное для латвийского правительства», - заявил Борданс.

Янис Урбанович хочет, чтобы с должности ушел премьер

На вопрос о ситуации в латвийском финансовом секторе, политик указал, что исполнительная власть, Банк Латвии, Комиссия по рынку финансов и капитала, Бюро по защите Сатверсме, Генпрокуратура и другие ответственные структуры не должны «жить в отдельной Латвии» и все учреждения уже давно должны были сработаться. В случае, если все-таки каждое из этих учреждений «живет в отдельной Латвии» и не сотрудничает, это очень плохая новость для всей страны.

Кроме того, политик раскритиковал работу Кучинскиса. Премьер - «руководитель заседаний, и это главное, чем он занимается». По-суди премьер, по мнению Урбановича, не является участником текущих процессов и «любой министр знает больше, чем премьер». Руководитель «Согласия» указывает, что Кучинскис ввел подрядок, запрещающий ему самому вмешиваться в работу министерств.

Поэтому наблюдается ситуация, когда глава правительства не справляется со своими обязанностями и не соответствует должности, указал политик. Поэтому Кучинскису надо перестать «мучить себя и страну» и уйти в отставку, считает депутат.

Обвиняемый в тяжелых преступлениях Айвар Лембергс считает совсем иначе

Он указал, что не уйдя с должности, Римшевич ничего не нарушает и «соблюдает закон, желание законодателя». В законе «О Банке Латвии» сказано, что перед окончанием срока полномочий Сейм может освободить президента Банка Латвии только тогда, если получено его личное заявление или он сделал тяжелое нарушение. Если речь идет об уголовном наррушении, должно быть соответствующее решение суда, чтобы Сейм как работодатель смог принять решение об отзыве президента банка с должности, но судебные дела - очень долгий процесс, сказал Лембергс.

«В этом случае даже не выдвинуто обвинение», - отметил мэр Вентспилса.

Заговорили о нападениях, направленных против Латвии

Учитывая последние события в банковском секторе и задержание президента Банка Латвии Илмара Римшевича, велика вероятность организованной извне широкомасштабной информационной атаки на Латвию, продолжение которой, возможно, последует, заявили в пресс-службе Министерства обороны.

Минобороны обращает внимание на то, что эта операция по структуре и исполнению идентична тому, что наблюдалось в предвыборный период в США, Франции и Германии.

Проведенный Минобороны анализ свидетельствует, что источником операции стала запись журналиста агентства АР Карло Пиовано в соцсети твиттер 19 февраля в 19.05 с отсылкой на сайт «AP News» и фотографией, на которой запечатлен Римшевич в компаниии несколько человек.

Проверка фотографии в базе данных международного фотоагентства «Scanpix» показала, что эта фотография помещена там третьей стороной вчера, а не в 2010 году.

Далее эта новость и фотография были распространены интернет-порталами, которые до этого о Латвии ничего не сообщали, включая «India Everyday», «Idaho Press», «The North Platte Telegraph», «Conservative Angle», «The Fresno Bee», «Last Minute Christmas». На некоторых из них эта конкретная статья - единственная публикация такого рода. Этот метод используется для увеличения объема информации за короткий период.