ЕЦБ не комментирует причины проблем, возникших у поднадзорного ему «ABLV Bank»

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока не будет подробно комментировать, почему у находящегося под его надзором «ABLV Bank» возникли проблемы, сообщили агентству ЛЕТА в генеральном директорате по коммуникации ЕЦБ.

Представители ЕЦБ не пожелали комментировать призыв Латвийской ассоциации коммерческих банков прояснить ситуацию. ЕЦБ не комментирует также, будут ли проведены внутренние проверки и прибудут ли его представители в Латвию, чтобы дать полный отчет о ситуации.

Руководитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня во вторник в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» сказала, что ЕЦБ следовало бы пояснить, почему в поднадзорном ему «ABLV Bank» сложилась такая ситуация, ведь риски бизнес-модели банков - прямая ответственность ЕЦБ.

«ЕЦБ должен ясно заявить латвийскому обществу, какие действия он предпринял и как мог допустить такую ситуацию»,

- сказала Лиепиня.

После того как структура Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями «FinCEN» заявила о возможных санкциях против «ABLV Bank», из банка было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи «ABLV Bank», запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать «ABLV Bank» достаточно времени на меры по стабилизации сложившейся ситуации.