Кучинскис: в народном хозяйстве обеспечивается стабильность, признаков перегрева нет

В народном хозяйстве Латвии обеспечивается экономическая стабильность, признаков перегрева экономики нет, заявил сегодня в Сейме премьер-министр Марис Кучинскис.

После нескольких лет стагнации народное хозяйство Латвии начало стремительный рост, и, по предварительным данным, внутренний валовой продукт (ВВП) в 2017 году вырос на 4,5%, что превышает исторически самый высокий уровень 2007 года.

Однако, в отличие от предкризисного года, на сей раз в народном хозяйстве Латвии обеспечивается макроэкономическая стабильность.

Эксперты говорят иногда о слишком быстром росте зарплат, превышающем рост производительности, и это действительно проблема, которая самым тесным образом связана с привлечением гастарбайтеров, сказал Кучинскис.

По его мнению, Латвия должна добиться прироста ВВП на 4,5%-5% в течение нескольких лет. Это единственное, что позволит приблизиться к европейскому уровню, содействовать репатриации и стимулировать развитие регионов, считает премьер.

Он также поблагодарил парламент за поддержку налоговой реформы, отметив, что уже есть признаки того, что Латвия становится интереснее потенциальным инвесторам. Тему теневой экономики он назвал чувствительной, что в очередной раз подтверждают события последних дней.

По словам Кучинскиса, в повестке дня правительства остаются реформы здравоохранения и образования.