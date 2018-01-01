СГД обещает не штрафовать за просроченные платежи из-за проблем в ABLV Bank

С 19 февраля в соответствии с указаниями Европейского центрального банка запрещено производить платежи со счетов ABLV Bank, поэтому многие компании, у которых имеются счета в этом банке, не могут заплатить налоги. По данным Службы государственных доходов (СГД), в ABLV Bank в настоящее время счета открыты почти у тысячи налогоплательщиков, сообщила в среду передача LNT Ziņas.

Так совпало, что ограничения в отношении ABLV Bank введены именно в тот момент, когда многим предприятиям нужно произвести очередные налоговые платежи.

Предприниматели обеспокоены тем, что из-за задержки могут быть оштрафованы. Если счет в ABLV Bank - единственный, с которого можно осуществлять платежи, СГД призывает предпринимателей обращаться в службу.

«Налогоплательщик может подать заявление в СГД и сообщить о сложившейся ситуации. СГД рассмотрит заявление и подумает, как пойти навстречу налогоплательщикам»,

- сказала и.о. директора налогового управления СГД Илзе Янкова, добавив, что срок уплаты налогов может быть продлен до одного года.

Также СГД рассмотрит возможность не применять пени за не перечисленные вовремя налоговые платежи, поскольку закон эту ситуацию позволяет расценивать как форс-мажор.

Счета в ABLV Bank имеются и у двух самоуправлений, но пока нет информации о том, что у них возникли какие-либо проблемы.