Буймистер: «Никакие подробности о Trasta komercbanka меня больше не интересуют»

Как известно, в уголовном процессе президента Банка Латвии Илмара Римшевича неожиданно всплыл Trasta komercbanka. А журнал Ir опубликовал статью, в которой сказано: в уголовном процессе Римшевича фигурируют показания о требовании взятки с Trasta komercbanka. Речь идет о событиях примерно четырехлетней давности, когда ТКВ еще работал, но уже испытывал сложности. Главный акционер TKB Игорь Буймистер заявил в разговоре rus.db.lv, что не видит смысла обсуждать судьбу банка, которого не существует.

Ir стало известно, что давние события «всплыли» после показаний, данных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) бывшим высокопоставленным сотрудником TKB, причастным к уголовному делу о взяточничестве в этом банке.

Руководитель KNAB Екаб Страуме на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг связь дела с TKB.

Не ответил на вопросы о связи дела с TKB и Римшевич. Однако на передаче LR1 Страуме особо подчеркнул, что дело Римшевича не связано с НЫНЕ работающими в Латвии банками. То есть можно было понять, что дело связано с банками, которые ранее работали в Латвии. Одним из последних таких банков был TKB.

«Я не хочу комментировать прозвучавшую информацию по одной простой причине: дело TKB меня больше не интересует, - сказал в разговоре с rus.db.lv бывший владелец банка Игорь Буймистер. -

Банка больше нет, его у меня отобрали, и это, знаете, не очень приятно, когда тебя лишают всего бизнеса. И еще мне сейчас в этом ковыряться?

Банки не восстанавливаются, вот в чем проблема, так какой смысл мне опять влезать в это дело и ворошить прошлое. Что это мне даст? Да ровным счетом ничего!»