Ассоциация: если ресторан будет платить все налоги, он разорится

Налоговое бремя слишком тяжело для кафе и ресторанов, говорят в обществе ресторанов Латвии. Те, кто решает работать «по-белому» — платить все налоги, — закрываются в течение года. Пришло время что-то менять, поэтому совладельцы ресторанов, представители Министерства экономики и Службы госдоходов сели за один стол переговоров, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Если все рестораны выйдут из так называемой «серой зоны» и перестанут работать «по-черному», утаивая доходы в надежде как-то выжить, в итоге выиграют все — и сами владельцы ресторанного бизнеса, и их клиенты — жители Латвии и туристы, и государство, которое будет получать налоги регулярно и в полном объеме, сказал Латвийскому радио 4 президент Общества ресторанов Латвии Янис Ензис. Но для этого нужно повернуться лицом к ресторанам и снизить налоги.

«Если мы все станем белыми и пушистыми, мы потеряем 20-30% от оборота. Что будем делать? Одно из предложений — снизить НДС ближе к 5%.

Латвия — одна из немногих стран в Евросоюзе, где НДС на ресторанные услуги такой же высокий, как и основной НДС. Мы также одни из лидеров по налоговому бремени на работающих. Мы предлагаем повысить необлагаемый минимум где-то до 500 евро. И позволить иностранным студентам работать больше, чем 20 часов в неделю», — сказал Ензис.

Сейчас при уплате всех налогов ресторан может продержаться год-полтора со дня открытия, говорит финансовый консультант Общества ресторанов Латвии Андрей Григолюнович.

«[Необходимо] установление пониженной ставки НДС, так же как для гостиничной отрасли, и второй вариант — снижение различных препонов и дополнительных платежей, касающихся налога на рабочую силу. [...] Рестораны меняются и закрываются постоянно. У меня под рукой не будет статистики, сколько именно закрылись, но это немалое число. По нашим наблюдениям, те, кто работали честно, со временем понимали, что не могут работать в таком режиме», — указал Григолюнович.

Нужны изменения и в миграционной политике, говорит Ензис, чтобы справиться с нехваткой кадров.

«Очень большая проблема — это нехватка работников вообще. Мы подсчитали, что в прошлом году в работоспособном возрасте выехали 20 тыс. человек, вернулись 12 тыс. человек.

Людей не хватает не только в нашей отрасли, просто повар — вторая самая востребованная профессия.

Миграционную политику нужно организовать так, чтобы люди могли уехать и заполнить эти места. Тоже проблема — очень много самых хороших [поваров] уже в процессе обучения уезжают за рубеж и там остаются», — признал Ензис.

Совладелец одного из столичных ресторанов Эрик Дрейбантс испытал все тяготы ресторанного бизнеса на себе.

«Пробуем использовать те возможности, которые есть, [оформляемся] как микропредприятия с пониженной налоговой ставкой. Но это ненормальная ситуация.

Мы хотим, чтобы можно было за все официально платить — зарплаты, аренду и все-все-все, и могли бы нормально жить. Но сейчас этот налог настолько большой, что невозможно. И мы ищем рабочую силу подешевле», — посетовал Дренбантс.

Поварам приходится выкручиваться, оформляя сотрудников как работников микропредприятия, в итоге работники социально не защищены.

«Для приготовления хороших блюд из качественных продуктов, нам нужно очень много рабочих рук. У нас в одну смену работают пять-шесть поваров, две посудомойщицы, четыре официанта — это очень много. Конечно, мы можем покупать уже готовые супы и соусы, только их подогревать и подавать, но это уже будет не ресторан. Мы хотим делать хорошие блюда, вкусные блюда, интересные блюда. Но все это налоговое бремя нам этого не позволяет», — заключил Дрейбантс.

Налоговые проверки показали нарушения в более, чем половине проверенных ресторанов Латвии, это тревожная тенденция,

-рассказала генеральный директор Службы госдоходов Илзе Цируле

«В общем, если мы суммируем штрафы и результаты аудитов в ресторанной отрасли, это будут миллионы евро. Рестораны, как они сами объявили, хотят платить налоги. И мы, как СГД, тоже хотим, чтобы они платили налоги, чтобы нам не нужно было ходить и делать проверки в каждом маленьком ресторане. Чтобы они работали по своим правилам», — сказала Цируле.