Из-за замерзания заливов вырос спрос на услуги Вентспилсского порта

В связи с образованием льда в Финском и Рижском заливах вырос спрос на услуги Вентспилсского порта, а Лиепайский порт увеличения спроса пока не наблюдает, сообщили агентству ЛЕТА в портовых управлениях.

На еженедельной пресс-конференции мэр Вентспилса, председатель правления Вентспилсского свободного порта Айвар Лембергс утвердительно ответил на вопрос, прогнозируется ли в Вентспилсском порту рост грузооборота из-за замерзания Финского залива. Например, сейчас в Вентспилсе обслуживается судно с углем, который планировалось везти через Ригу.

«Я был бы рад, если бы Финский залив стоял во льдах до Лиго. Пусть даже будет прохладно - мы потерпим», - сказал Лембергс.

Он признал, что в последние годы в связи со смягчением климата уменьшились преимущества Вентспилса как незамерзающего порта, и выразил надежду, что холода еще продержатся.

Лембергс вспоминает зимы, когда Финский залив замерзал в конце октября и период зимней навигации заканчивался в мае. В последний раз это было примерно пять лет назад.

«Рига, я думаю, тоже ощутит, что такое природа-мать, потому что на следующей неделе прогнозируются еще большие холода» - сказал мэр Вентспилса.

Минувшей ночью лед покрыл большую часть Рижского залива, свидетельствуют данные со спутников. Толщина льда в Рижском порту составляет 5-10 см.