ABLV Bank: Все вклады будут выплачены из средств банка

Решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о наступлении в «ABLV Bank» недоступности вкладов означает, что в ближайшее время может быть начат процесс ликвидации банка. Об этом говорится в заявлении «ABLV Bank».

«ABLV Bank» считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы восстановить деятельность. В течение четырех рабочих дней банк аккумулировал для повышения ликвидности более 1,36 млрд евро, что обеспечивает 86% всех вкладов по востребованию. Представители банка считают, что этого вполне достаточно, чтобы банк возобновил платежи и выполнение поручений клиентов.

Решение КРФК «ABLV Bank» считает политическим.

Банк подчеркивает, что объем его активов достаточен, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов. Все вклады, которые гарантированы законом, будут выплачены из средств «ABLV Bank».

Более подробную информацию о дальнейшей деятельности банка, которая относится к клиентам, сотрудникам и акционерам, «ABLV Bank» предоставит в понедельник, 26 февраля.

Как сообщалось, КРФК не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции «ABLV Bank», которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

КРФК постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш,

такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

«Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», - сказал Путниньш.