ЕЦБ: ABLV Bank будет ликвидирован; спасение банка - не в интересах общества

«ABLV Bank» будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества, заявил в субботу Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Как отмечается в заявлении ЕЦБ, в пятницу он констатировал, что в «ABLV Bank» и его дочернем банке в Люксембурге «ABLV Bank Luxembourg» имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином европейском надзорном механизме (ЕНМ).

О своем решении ЕЦБ информировало правление ЕНМ, которое констатировало, что никаких действий для урегулирования ситуации в этих банках не требуется, так как они не отвечают интересам общества.

«Поэтому будет проведена ликвидация этих банков в соответствии с законодательством Латвии и Люксембурга», - говорится в заявлении ЕЦБ.

Поясняя свое решение о том, что «ABLV Bank» «терпит крах или находится на его грани», ЕЦБ отмечает, что из-за значительного ухудшения ликвидности ожидается, что банк не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантировании вкладов», - говорится в заявлении.

«ABLV Bank» находится под прямым надзором ЕЦБ.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) сегодня постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

«Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи.

Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», - сказал Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов.

Выплата гарантированных возмещений должна начаться не позднее, чем на восьмой рабочий день после наступления недоступности вкладов.

КРФК подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков «ABLV Bank» и предотвращения возможных убытков комиссия запретила «ABLV Bank» проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов «ABLV Bank».

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту «ABLV Bank» - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.

КРФК сообщила, что в данном случае для выплат не потребуются средства государственного фонда гарантии вкладов, потому что у «ABLV Bank» достаточно активов. Для выплаты гарантированных возмещений латвийским клиентам «ABLV Bank», согласно текущим подсчетам, необходимо около 470 млн евро, которые «ABLV Bank» может обеспечить.