КРФК: в Латвии нет банковского кризиса

В Латвии нет банковского кризиса, заявил сегодня на брифинге о ситуации в «ABLV Bank» руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

«В Латвии нет банковского кризиса, ситуация связана с одним банком. Это кризис в одном банке», - подчеркнул он.

Оценивая общую ситуацию с вкладами нерезидентов в банках Латвии, Путниньш заверил, что ситуация стабильна.

«Общий объем депозитов в банках Латвии держится на уровне 20 млрд евро. Этот объем не меняется, поэтому можно сделать вывод, что банки ситуацию контролируют», - сказал руководитель комиссии.

По его словам, КРФК обращает внимание на банки, обслуживающие вклады нерезидентов, в том числе «Norvik banka», но никаких колебаний в объеме вкладов не замечено.

Руководитель КРФК положительно оценил работу руководства «ABLV Bank», которое все это время, несмотря на трудности, хорошо управляло процессами, с которыми столкнулся банк. «Руководство банка все это время работало с большой отдачей, облегчая работу КРФК», - сказал Путниньш.

Как сообщалось, КРФК сегодня постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», - сказал Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов. Выплата гарантированных возмещений должна начаться не позднее, чем на восьмой рабочий день после наступления недоступности вкладов.

КРФК подчеркивает, что в целях защиты законных интересов вкладчиков «ABLV Bank» и предотвращения возможных убытков комиссия запретила «ABLV Bank» проводить кредитные операции. Это ограничение распространяется также на платежи между счетами клиентов «ABLV Bank».

Система гарантирования вкладов предусматривает выплату возмещений до 100 000 евро каждому клиенту «ABLV Bank» - и физическим, и юридическим лицам по любым видам вкладов в любой валюте и остаткам на расчетных счетах.

КРФК сообщила, что в данном случае для выплат не потребуются средства государственного фонда гарантии вкладов, потому что у «ABLV Bank» достаточно активов. Для выплаты гарантированных возмещений латвийским клиентам «ABLV Bank», согласно текущим подсчетам, необходимо около 470 млн евро, которые «ABLV Bank» может обеспечить.