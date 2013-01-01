Гусельников: после заявлений Римшевича из Norvik banka выведено 43 млн евро

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников в интервью агентству Bloomberg сказал, что из банка на этой неделе выведено 43 млн евро, и вкладчики начали снимать деньги после заявлений на пресс-конференции президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что Norvik banka вводил в заблуждение регулирующие органы и может быть лишен лицензии.

Сумма вкладов в банке составляет 750 млн евро, поэтому он сумел выдержать удар, кроме того, вывод денег замедлился, сказал Гусельников.

В интервью «Bloomberg» он также обвинил Римшевича в очернительстве «Norvik banka» в отместку за то, что Гусельников обвинил президента Банка Латвии в требовании взяток.

Римшевич нарушил закон, распространив клеветническую информацию о «Norvik banka», и его цель состояла в том, чтобы вкладчики начали изымать из банка свои деньги, заявил Гусельников.

Как сообщалось, на пресс-конференции 19 февраля Римшевич заявил, что деятельность Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.

«Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем «Norvik banka», так как деньги на приобретение банка одолжил.

«Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов], начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», - сказал Римшевич.

Он также отметил, что «Norvik banka» приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию, а именно, Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган.

«И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что-то вымогают», - сказал Римшевич.

Как сообщалось, Гусельников ранее заявил, что Римшевич годами вымогал взятки у «Norvik banka», а связанные с ним лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения.