Минфин хочет ограничить размер вознаграждения ликвидаторов банков

Министерство финансов предложит Сейму в срочном порядке рассмотреть изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предусматривают ограничение размера вознаграждения ликвидаторов банков, сообщила на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Министерство планирует подать эти поправки уже в понедельник.

Как отметила министр, несмотря на то, что Европейский центральный банк еще не принял решения о ликвидации АО «ABLV Bank», начале процедуры его неплатежеспособности или другого решения, Минфин подготовил изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предусматривают существенное снижение размера вознаграждений ликвидаторов и администраторов неплатежеспособности, чтобы «как можно больше средств направлялось кредиторам, а не посредникам».

«Предложения предусматривают не учитывать при определении размера вознаграждения ликвидатора или администратора процесса неплатежеспособности ту часть активов банка, которые легко реализовать или которые находятся на счете в Банке Латвии», - сообщила Рейзниеце-Озола.

Министр напомнила, что изменения в закон о кредитных учреждениях были внесены в 2013 году, когда был ликвидирован «Латвияс Крайбанка», и предусматривали резкое увеличение вознаграждения ликвидаторов.

«Думаю, что пора эту ошибку исправить и определить разумное вознаграждение, чтобы в результате возможного прекращения работы одного из банков кто-то не стал самым богатым человеком в Латвии», - сказала глава Минфина.