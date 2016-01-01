В прошлом году акцизного налога на нефтепродукты собрано на 4% больше

В прошлом году поступления акцизного налога на нефтепродукты составили 482,23 млн евро, что на 37,43 млн евро, или 4% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Из общего объема 361,74 млн евро составили поступления акциза на дизельное топливо, 108,32 млн евро - акциза за бензин.

10,84 млн евро составили поступления акциза на сжиженный нефтяной газ, который используют в качестве топлива, 0,06 млн евро - акциза на мазут.

На поступления акцизного налога на нефтепродукты в 2017 году повлияло увеличение общего объема переданных для потребления нефтепродуктов (топлива) на 6%.