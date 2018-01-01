Вопрос о лишении Римшевича допуска к гостайне уже поднимали несколько лет назад

Передаче телеканала TV3 Nekā personīgā стало известно, что несколько лет назад из-за фото, на котором Римшевич запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрием Пильщиковым, властями уже поднимался вопрос о том, не лишить ли Римшевича допуска к гостайне.

Однако тогда так и не нашли мотива, чтобы отнять у президента Банка Латвии доступ к государственным тайнам.

Сам же Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, является подделкой.

Во вторник (20 февраля) на пресс-конференции адвокат Римшевича сообщил, что в связи с данной фотографией, вероятнее всего, будет подано заявление в Полицию безопасности.

Президент Банка Латвии утверждает, что его изоляция была организована в высших эшелонах власти. Между тем, прокурор, курирующий взяточничество по уголовным делам, утверждает, что обыск его места работы и дома, а также задержание Римшевича были законными.

«Говорить о нападении на страну или на ее безопасность, или делать громкие заявления о намеренной попытке обрушить финансовый сектор… Я бы воздержался от столь ярких заявлений и оценок. В ходе уголовных дел, которые расследуют правоохранительные органы, делается очень много публичных заявлений, которые являются очень противоречивыми», — пояснил Руководитель Бюро по защите Сатверсме (БЗС, контрразведка) Янис Майзитис.

Аналогичное мнение высказал и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

Стоит добавить, что передаче удалось выяснить, что у дома Римшевича на этой неделе был замечен автомобиль с посольскими номерами США. Президент банка не хотел обсуждать содержание беседы, а просили ли дипломаты его покинуть свой пост, пока не известно.