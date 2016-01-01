СГД начинает публиковать данные о работодателях, которые платят «минималку»

Начиная с сегодняшнего дня Служба государственных доходов (СГД) будет регулярно публиковать данные о работодателях, которые платят своим работникам минимальную зарплату или меньше, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Согласно Индексу теневой экономики в странах Балтии, составленному «SSE Riga», зарплаты «в конвертах» в 2016 году составляли 40,2% теневой экономики в Латвии. Это часть зарплаты, которую работодатели реально платят, но утаивают от государства.

СГД будет актуализировать информацию каждый месяц до 25 числа.