«Moody's»: события в финансовой системе Латвии отрицательно влияют на банки и их рейтинги

Вскрывшиеся серьезные нарушения стали потрясением для банковской системы Латвии и отрицательно влияют на ее кредитные рейтинги. Об этом заявило международное агентство кредитных рейтингов «Moody's», комментируя ситуацию в банковской системе Латвии, которая сложилась после заявления о планируемой ликвидации «ABLV Bank».

«Это новый поворот в цепи событий, негативно влияющий на международную репутацию латвийских банков и усилия латвийских властей рекламировать страну как финансовый центр», - отмечает аналитик «Moody's» Никлас Бохман.

«Moody's» отмечает, что около 30% обязательств банковской системы составляют депозиты международных нерезидентов - это значительно больше, чем в двух других странах Балтии, что делает латвийскую банковскую систему уязвимой к негативному внешнему влиянию.

Латвийскую банковскую систему формируют в основном две группы банков. Одна группа - банки, финансируемые местными вкладами и материнскими компаниями этих банков в странах Северной Европы и выдающие займы в основном местным кредитополучателям. Вторая группа банков финансируется главным образом за счет вкладов нерезидентов, и выдача ими кредитов внутри страны ограничена.

И хотя последние события в латвийской финансовой системе отрицательно влияют на кредитные рейтинги всех банков, те банки, деятельность которых в наибольшей степени основана на вкладах нерезидентов, включая «ABLV Bank», «Rietumu banka» и «Norvik banka», наиболее уязвимы, отмечают аналитики агентства.

Вклады жителей стран СНГ в «ABLV Bank» на 30 июня 2017 года составляли 83,9% их общей суммы. У «Rietumu banka» в конце 2016 года 62% всех кредитов было выдано кредитополучателям в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что, по мнению «Moody's», предполагает большой объем вкладов нерезидентов. У «Norvik banka» сумма вкладов нерезидентов из стран, не входящих в ОЭСР, в конце 2016 года составляла 57,8%, в том числе 25,3% - вклады резидентов России.

«Moody's» отмечает, что среди финансовых учреждений Латвии хорошо позиционированы, чтобы выдержать вызванное последними событиями давление, банк «Citadele» и «Финансовое учреждение развития «Altum«». В конце 2017 года сумма вкладов резидентов стран Балтии в «Citadele» составляла 64% общего объема, резидентов стран СНГ - 7,6%, а «Altum» - учреждение, которое главным образом финансирует государственные программы и программы ЕС.

Как сообщалось, КРФК не отменила ранее введенные ограничения на платежные операции «ABLV Bank», которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте, а также постановила, что в банке наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Для выплаты гарантированных возмещений клиентам «ABLV Bank» необходимо примерно 470 млн евро, и банк может обеспечить эти средства.

«ABLV Bank» считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность. За четыре рабочих дня банк аккумулировал для укрепления ликвидности свыше 1,36 млрд евро, обеспечив 86% от всех депозитов до востребования.