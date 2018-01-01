Сейм уже на этой неделе может внести изменения в закон о кредитных учреждениях, предусматривающие уменьшение базы, на основе которой рассчитывается размер вознаграждения ликвидаторов и администраторов неплатежеспособности.

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня после заседания партий правящей коалиции сообщил журналистам, что после рассмотрения в бюджетно-финансовой комиссии поправки могут быть переданы на голосование уже 1 марта.

Партнеры по коалиции заверили, что поддержат изменения в законе.

Отвечая на вопрос о том, будут ли поправки распространяться на «ABLV Bank», премьер напомнил, что решение о ликвидации банка не принято.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола ранее заявила, что поправки об ограничениях на вознаграждение администраторов неплатежеспособности и ликвидаторов нужно принять в срочном порядке независимо от решений регулирующих органов о «ABLV Bank».

В субботу министр сообщила журналистам, что Минфин подготовил соответствующие поправки, нацеленные на то, «чтобы как можно больше средств было направлено кредиторам, а не каким-то посредникам».

Поправки к закону о кредитных учреждениях предусматривают уменьшение базы для расчета вознаграждения ликвидаторов или администраторов неплатежеспособности. Эта база будет устанавливаться от общего объема подлежащих удовлетворению требований кредиторов после вычета из нее денежных средств в кассах ликвидируемого учреждения, его вкладов в Банке Латвии, свободно доступных средств в кредитных учреждениях, средств, которые получены путем продажи финансовых инструментов, включенных в регулируемый рынок, и средств, которые получены с использованием прав требования к Латвии как иностранному государству.

Сейчас согласно закону о кредитных учреждениях размер вознаграждения ликвидатора и администратора неплатежеспособности устанавливается пропорционально размеру требований кредиторов, подлежащих удовлетворению.

Минфин подчеркивает, что работа ликвидатора и администратора не связана с продажей легко реализуемых активов, так как это денежные средства, возврат которых не требует затрат.