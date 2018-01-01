Полиция выясняет, связано ли ограбление дома Римшевича с последними событиями

Государственная полиция пока воздерживается от оценок, связано ли ограбление дома подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича с событиями последнего времени в финансовом секторе.

Как агентству ЛЕТА сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис, в настоящее время проникновение злоумышленников в дом Римшевича расследуется как кража, но принимаются во внимание и события последних недель. «Похоже, что произошла кража. Любое дело рассматривается в более широком контексте. Данное дело также расследуется в контексте [последних событий]», - сказал Кюзис.

Полиция уже ранее сообщала о том, что в окрестностях Риги увеличилось количество краж из частных домов. Связано ли ограбление дома Римшевича с предыдущими кражами, Кюзис сказать не мог.

«Осмотр места происшествия завершен. Вещественные доказательства изъяты, продолжается расследование», - добавил начальник Госполиции.

Также он сообщил, что Римшевич подал в полицию список похищенного.

Как сообщалось, дом Римшевича в Лангстини был ограблен в ночь на 24 февраля.

Адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил, что ночью грабители проникли в дом, учинили разгром и похитили «важные вещи». Римшевич этот инцидент считает неслучайным и связывает с событиями последней недели. «Ситуация свидетельствует о том, что это было заранее спланированная и профессионально организованная операция», - заявил адвокат.