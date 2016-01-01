Рубеса: в Брюсселе засомневались в готовности стран Балтии строить Rail Baltic

Европейская комиссия обязала страны Балтии не позднее 21 марта достичь консенсуса по вопросам организации и структуры проекта железнодорожной магистрали Rail Baltic, а также по некоторым специфическим вопросам, касающимся Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом в понедельник сообщил портал новостей вещания rus.err со ссылкой на программу теленовостей «Актуальная Камера».

По словам председателя правления созданного для реализации проекта совместного предприятия RB Rail Байбы Рубеса, разногласия между странами Балтии вызывают обеспокоенность в Брюсселе.

«В коридорах Брюсселя уже поднимается вопрос, действительно ли три балтийские страны желают построить магистраль Rail Baltica так, как это было предусмотрено договором. Тем самым гарантировав, что в начале новой программы финансового развития в 2020 году мы найдем необходимые четыре миллиарда евро. Да, я думаю, здесь есть определенный риск», - сказала Рубеса в интервью «Актуальной камере».

В начале февраля литовские и эстонские акционеры RB Rail выразили недоверие Рубесе. По ее словам, причиной этого шага стали разногласия по организационным вопросам.

«Похоже, что Эстония и Литва в последние месяцы действительно верят в то, что три государства или исполнительные органы могут выполнить проект, сотрудничая только между собой. Это не то, как задумывался этот проект, по крайней мере, Европейским союзом», - сказала Рубеса.

Больше всего трудностей, по ее словам, возникало с Литвой, с которой было сложно было договориться как в отношении создания проекта Rail Baltic, так и по некоторым техническим вопросам.

В Эстонии все же считают, что все разногласия удастся вовремя устранить.

«Между тремя странами уже с 2016 года было четко определено, кто и что делает в рамках проекта: кто строит, кто проектирует. В последнее время действительно возникли разногласия с руководством совместного предприятия стран Балтии RB Rail, но я уверен, что уже в ближайшее время мы их разрешим», - сказал координатор проекта Rail Baltic в Эстонии Кристьян Кауниссааре.

Рубеса не планирует уходить со своего поста до окончания ее контракта, срок действия которого истекает в октябре этого года.

Ранее в феврале комиссар по транспорту Еврокомиссии Виолета Булк предупредила страны Балтии о необходимости найти консенсус в вопросе строительства трассы Rail Baltic, чтобы не ставить под угрозу финансирование проекта.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

По данным на 2017 год, стоимость строительства маггистрали вместе с прокладкой перегона Каунас-Вильнюс оценивалась в 5,8 млрд евро, из которых 85% должна предоставить Еврокомиссия. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, включая собственное финансирование в размере 250-300 млн евро.