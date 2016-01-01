Издевательство или реальность? Минфин объяснил налоги на примере пенсии в 1700 евро

Министерство финансов решило пояснить, как новые налоги отразятся на пенсионерах, взяв в качестве примера пенсию в размере… 1700 евро. Пользователи социальных сетей сразу стали негодовать на тему, где же Минфин видел такие пенсии.

Стоит отметить, что министерство выпустило все же две поясняющие картинки, а не одну, которая «гуляет» по просторам социальных сетей — для пенсии в размере 400 евро, и для пенсии в размере 1700 евро. Однако второй пример вызвал возмущение латвийцев.

Некоторые отмечали, что теперь понятно, какой видят реальную пенсию в стране работающие в министерстве. Другие писали, что надеются, что пенсионеры этого не увидят, потому что это издевательство. Что думаете вы?

Добавим, что в прошлом году средняя пенсия по стране составляла чуть более 300 евро. По данным 2016 года пенсии в размере более 1000 евро в Латвии получали 4471 пенсионеров, а самая большая пенсия составляла 19 000 евро.

FOTO: fm.gov.lv