В Rimi не хватает работников: в Ригу их везут из регионов

Рабочих рук на рынке труда становится все меньше, это ощущает и предприятие розничной торговли «Rimi», в интервью газете «Dienas bizness» признал председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

Он указывает, что доступность рабочей силы по-прежнему остается одним из крупнейших вызовов в народном хозяйстве в целом. На это влияет не только демография, но и конкуренция.

«Конечно, у нас не хватает рабочих рук, несмотря на то, что несколько лет подряд удается снижать текучку кадров. Зарплата - это одно, но важны и остальные аспекты - программы дополнительной поддержки, которые мотивируют работников. Уже какое-то время существует Фонд помощи коллег, где любой сотрудник, попавший в беду, может получить помощь. У нас программы стипендий, страхование и прочие вещи. В то же самое время мы видим, что рабочих рук на рынке труда становится все меньше», - сказал Турлайс.

Он признал, что это будет непростым вопросом в ближайшее время.

Наибольшая проблема наблюдается в Риге, где сотрудников везут из регионов.