Минэкономики предложит «Latvenergo» направить сверхприбыль на уменьшение КОЗ

С учетом сверхплановой прибыли «Latvenergo» Министерство экономики предложит направить 78,9 млн евро на уменьшение бремени компонента обязательной закупки (КОЗ), сообщил журналистам министр экономики Арвил Ашераденс.
Он пояснил, что увеличение прибыли концерна «Latvenergo» связано с налоговой реформой.
Также из-за погоды во втором полугодии Даугава была насыщена водой, можно было производить электричество и продавать его в больших объемах, чем планировалось. Так возникла сверхплановая прибыль в размере 78,9 млн евро.
Ее можно направить на уменьшение бремени КОЗ юридическим лицам и населению, сказал министр. Вопрос предстоит еще решить правительству.