Минэкономики предложит «Latvenergo» направить сверхприбыль на уменьшение КОЗ

Он пояснил, что увеличение прибыли концерна «Latvenergo» связано с налоговой реформой.

Также из-за погоды во втором полугодии Даугава была насыщена водой, можно было производить электричество и продавать его в больших объемах, чем планировалось. Так возникла сверхплановая прибыль в размере 78,9 млн евро.

Ее можно направить на уменьшение бремени КОЗ юридическим лицам и населению, сказал министр. Вопрос предстоит еще решить правительству.